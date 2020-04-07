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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 7 أبريل 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:37 ص
برج السرطان
برج السرطان
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

مهنيًا: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.

عاطفيًا: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا ولن تعد قادرًا على التعويض عما فات.

صحيًا: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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