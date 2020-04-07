حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 7 أبريل 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا ولن تعد قادرًا على التعويض عما فات.: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.