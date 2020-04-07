حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 7 أبريل 2020
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:23 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: يتركز الاهتمام هذا اليوم على شئون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك والاكتساب من خبراته.
عاطفيًا: أنت عاطفي ومُرهف الحّس وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.
صحيًا: استشر طبيبك حالًا إذا شعرت بآلام حادّة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
مهنيًا: يتركز الاهتمام هذا اليوم على شئون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك والاكتساب من خبراته.
عاطفيًا: أنت عاطفي ومُرهف الحّس وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.
صحيًا: استشر طبيبك حالًا إذا شعرت بآلام حادّة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقًا.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.