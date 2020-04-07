رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 07 أبريل 2020 الموافق 14 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 7 أبريل 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:51 ص
الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
شيماء دهب
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يتركز الاهتمام هذا اليوم على شؤون مالية واستثمارية، الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك والاكتساب من خبراته.
عاطفيًا: أنت عاطفي ومُرهف الحّس وتوظّف هذه الطاقة النبيلة في سبيل إرضاء الحبيب وتعزيز الروابط بينكما.
صحيًا: استشر طبيبك حالًا إذا شعرت بآلام حادّة في الصدر، فالأمر لا يمكن تجاهله إطلاقًا.

الثور
مهنيًا: يضخ فيك هذا اليوم روح النضال والمجابهة والخطابة والمرافعة والمواجهة والدفاع عن حقوقك المهضومة.
عاطفيًا: أنت كريم وطيّب القلب، كما أنك مستعد أبدًا ودومًا لمسامحة الحبيب على أخطائه على الرغم من عدم أهميتها وتفاهتها في بعض الأحيان.
صحيًا: تكون جميع الأمور مقلقة الى حدّ ما، وأدعوك الى عدم تأزيم الأوضاع، بل إلى الالتفاف حول الجميع.

الجوزاء
مهنيًا: يكشف هذا اليوم مجالات جديدة ويتيح لك مجالات أكبر للتفاوض والنقاش وتتضاعف شعبيتك في محيطك ويلمع نجمك بين الزملاء.
عاطفيًا: تعمد إلى تحسين شكلك الخارجي، فتلفت الأنظار وتأسر القلوب، ويقع في شباكك شخص لم تكن تتوقع يومًا أنه قد يكون شريك المستقبل.
صحيًا: إنه يوم جميل يحمل أخبارًا جيّدة وطاقة ممتازة تساعد على تحسين وضعك الصحي.

السرطان
مهنيًا: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حدًا لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.
عاطفيًا: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقًا ولن تعوض قادرًا على التعويض عما فات.
صحيًا: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار.

الأسد
مهنيًا: تشعر بأن الأمور تسير بشكل جيد، وتعيد ترتيب بعض الأفكار وتناقشها مع أرباب العمل في محاولة منك لإقناعهم بها.
عاطفيًا: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبيًا ودراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه، وربما تكون النهاية غير مستحبة.
صحيًا: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتجعلك عدائيًا بعض الشيء مع محيطك.

العذراء
مهنيًا: يعطيك هذا اليوم إشارة بلقاء بعض الأشخاص المميزين في مجال عملك وتوطيد العلاقة بهم، والتخطيط معهم من أجل تحسين بعض القطاعات.
عاطفيًا: تميل إلى مشاكسة الشريك رغبة منك في إغاظته قليلًا، لكنك سرعان ما تعود إلى روحك الطيبة التي تشتهر بها وتكسب حبه مجددًا.
صحيًا: امنح ذاتك المزيد من أوقات الراحة لكي تستعيد عافيتك ونشاطك المعهود.

الميزان
مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.
عاطفيًا: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك، لكن الأمور سرعان ما تتوضح.
صحيًا: لا مشاكل في الصحة وخصوصًا إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

العقرب
مهنيًا: مشاريع وأفكار بالجملة، لكن ذلك يدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية وغير مبرَّرة، فكن حذرًا جدًا وفكر مليًا قبل الإقدام على أي خطوة.
عاطفيًا: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين وتزداد الثقة.
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلًا عن المأكولات الدسمة.

القوس
مهنيًا: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فرصًا جديدة إليك.
عاطفيًا: تجنب المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة التي تخوضها.
صحيًا: الذبذبات الحالية تشكل حافزًا للدورة الدموية ويمكن أن تصاب بجرح في الفم.

الجدي
مهنيًا: تصبح جريئًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: يوم مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات التي تؤتي ثمارها ونتائجها الممتازة التي ترضيك.
صحيًا: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهدًا إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها.

الدلو
مهنيًا: تكون العلاقات المهنية هذا اليوم ممتازة وتختفي بعض الصعوبات وتعيد النظر في بعض القرارات المتخذّة بشكل سريع.
عاطفيًا: من الضروري عدم تأزيم الأمور أو توجيه اللوم إلى الحبيب، فأنت صاحب الطاقة السلبية هذه وأنت مصدرها.
صحيًا: تشكو ضغوطًا وإحراجًا في العمل، وتضطر إلى تكليف بعضهم القيام بمهماتك.

الحوت
مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم طاقة كبيرة جدًّا ويجعلك مميزًا في مواجهة أرباب العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام.
عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا ولن يرتاح إلى من سيقترب منه ويحاول محادثته.
صحيًا: عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية.

موضوعات متعلقة

ترامب: انفقنا 8 تريليونات دولار على الشرق الأوسط بدلًا من تطوير البنية التحتية

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الصحة: 149 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

إنفوجراف

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

تعرف على فضل صيام النصف من شعبان 1441/2020

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 1441 - 2020

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
العالقون فى قطر.. كيف علِقوا؟!
لواء.حمدى البطران
خواطر محتجز منزليًا «2»
القس. رفعت فكرى
تفسيرات داعشية للأزمة الكورونية
مؤمن المحمدي
هل الفول من النابت والنابت من الفول؟
المزيد

الثقافة

شافكى المنيرى تناقش كتاب أيام فى بيت المحترم.. غدًا

بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»