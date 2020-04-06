البابا فرنسيس: الاكتظاظ خطر ينتهي بكارثة بسبب كورونا

حذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي انتشر بسرعة كبيرة في كل دول العالم.وقال البابا فرنسيس، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "حيث يكون هناك اكتظاظ يكون هناك خطر بسبب هذا الوباء وينتهي الأمر بكارثة كبيرة. لنصلِّ معًا من أجل المسئولين والذين عليهم أن يأخذوا القرارات في هذا الأمر لكي يجدوا الدرب الصحيح والإبداع من أجل حلِّ هذه المشكلة".وكان البابا فرنسيس قد خضع لفحص فيروس كورونا وذلك بعد تعرضه لإصابة برد شديدة الأمر الذي أثار العديد من الشائعات حول إصابته بكورونا وهو الأمر الذي نفته الكنيسة.