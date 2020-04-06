3 شروط جديدة من الأوقاف لصرف بدل صعود المنبر

عمم القطاع الديني بوزارة الأوقاف منشورا هاما لجميع المديريات، بشأن ضوابط صرف بدل صعود المنبر والدروس والقوافل.أولا: يرتبط صرف جميع البدلات المترتبة على الأداء الفعلي بقيام الإمام والمفتش ورئيس القسم ومدير الإدارة وجميع قيادات الدعوة بالإدارة والمديرية بما يكلفون به من أعمال للحفاظ على تعليمات الوزارة، بشأن تعليق الجمعة والجماعات بالمساجد، وإحكام غلقها ورفع أذان النوازل بالمساجد دون الزوايا، مع إحكام غلق المسجد أثناء الأذان وعدم السماح لأحد بالدخول ايا كان سواء أتم تكليف الإمام بالإشراف على مسجد أم عدة مساجد وزوايا.ثانيا: في حالة الإخلال بهذا الواجب الوظيفي أو عدم القيام به لا تصرف هذه البدلات.ثالثا: جميع أعمال غير المسكنين على درجات وظيفية مالية دائمة ممن يعملون بمكافأة شهرية مقطوعة أو غير مقطوعة أو أجر مقابل عمل أو خلافه لا يتم صرف أي مبالغ إلا حال الأداء الفعلي.