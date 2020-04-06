خبير: الشركات الحكومية الأكثر أمانًا وقت الأزمات

قال خالد العتر الخبير الاقتصادي، إن الدولة في حاجة إلى التوسع في الشركات الحكومية بعد الانتهاء من أزمة كورونا، لمواجهة حجم البطالة الناجم عن تلك الأزمة.واضاف "العتر" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه لا بد من إيجاد طرق مرنة وفعالة من أجل الترويج للاستثمار في الأصول الحكومية بتوجه عام ورشيد من الدولة، وزيادة عدد الشركات الحكومية، لكونها الأكثر أمانا في وقت الأزمات، لافتا إلى أهمية الحصول على التمويل اللازم من البنوك، وطرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة لمشاركة المواطن المصري في المال العام للدولة.وأشار إلى أن المصانع والشركات الحكومية هما الأرض الصلبة التي تقف عليها الدولة بكل قوة وعزم وثبات في الأوقات الصعبة لها، مضيفا أنه يجب على الدولة إعادة تشغيل مصانعها الخاسرة والتي تم إغلاقها سابقا، واستغلال جميع الأصول الغير مستغلة في تطوير وتأسيس شركات جديدة.