وزير الآثار: بعض السائحين رفضوا العودة لبلادهم

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن بعض السائحين رفضوا العودة لبلدهم، ورأوا أن مصر أكثر أمانا، ومستمتعين بإقامتهم فيها.ولف وزير السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن السياح الباقيين في مصر وقعوا إقرارات أنهم خضعوا للتحاليل وأنهم أصحاء ومستعدون لدفع نفقات الإقامة.وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية لتجديد الإقامة في حالة انتهائها لأي سائح، وكشف أن عدد السياح الذين لم يعودوا إلى بلادهم أقل من 700 سائح.وأردف: "مصر تلقت رسائل شكر من العديد من الدول على حسن التعامل مع سائحيها".