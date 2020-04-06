البابا تواضروس يوجه رسالة يومية للأقباط

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.





وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، رسالة للأقباط بعنوان "رسالة رجاء"، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وناقش البابا تواضروس أمثلة لأناس كان لهم رجاء في الضيقات المختلفة فكان لهم ما رجوه، ويواصل قداسته على توجيهه رسالة يومية للأقباط في إطار دعم التواصل معهم.