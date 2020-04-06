المغرب: وزارة الصحة توصي بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

أوصت وزارة الصحة المغربية بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بالنسبة للذين يغادرون المنازل للعمل أو للتسوق.وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية: تجاوبا مع التوصية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نوصي بالمزيد من الإجراءات الاحترازية التي تقتضي أن يرتدي الأشخاص الذين يغادرون المنازل الكمامات من أجل المزيد من الحيطة والحذر.وكانت منظمة الصحة العالمية، غيرت موقفها إزاء استعمال الكمامات من طرف غير الحاملين لفيروس "كورونا"، بعد بروز احتمالات انتقال هذا الفيروس عبر الجو.وشدد مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف إجراءات السلامة الصحية، خصوصا داخل البيوت، من أجل احتواء الوباء في حالة تسربه إلى المنازل.وأكد اليوبي، في تصريحه، على ضرورة تعزيز السلامة الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التسوق.