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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطاقة السودانية تؤكد تحسن الإمداد من المشتقات النفطية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:51 م
الدكتور حامد سليمان
الدكتور حامد سليمان حامد
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أكدت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، أن إمداد البلاد من المشتقات النفطية يشهد تحسنا مستمرا.

وأشار وكيل وزارة الطاقة والتعدين السودانية، الدكتور حامد سليمان حامد، في تصريح اليوم الإثنين، إلى وجود باخرتين تحملان جازولين، وباخرة بنزين، وأخرى للغاز في ميناء بورتسودان في انتظار تكملة الإجراءات المالية من قبل وزارة المالية.

وأكد استلام محطات الوقود حصة من الجازولين ستسهم في تخفيف الأزمة، لافتا إلى أن كل الكميات الواردة من مصفاة للنفط منسابة بصورة طبيعية.

ولفت إلى تدشين صرف الوقود بنظام البطاقة الذكية للمواصلات العامة اليوم، موضحا أن ذلك الأمر يُعد وسيلة ناجحة لضبط استهلاك الوقود ومنع التهريب والتلاعب بالسلعة المدعومة، وذلك من خلال نظام الحوسبة الذي يُمكن من وضع سياسات التوزيع ومتابعتها إلكترونيا.

وأضاف أن الخطوة ستُسهم في تصحيح مسار توزيع الوقود، وحل مشكلة المواصلات.

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