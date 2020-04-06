إجراءات الإمارات الاستثنائية لمواجهة كورونا (فيديو)



اتخذت الإمارات في بداية الأزمة عدة قرارات ساهمت في احتواء انتشار الوباء، كان من بينها فرض حظر التجول وتعليق الطيران وإطلاق برنامج وطني لتعقيم الشوارع والأحياء، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.

كما وجهت مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي وتخفيفا على المواطنين والمقيمين أطلق القطاع المصرفي 12 مبادرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين وتم إعفاء المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام وباتت حافلات النقل العام مجانية خلال فترة التعقيم.

كما أمر مصرف الإمارات المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% ومنحت العاملين الوافدين فرصة للعودة إلى أوطانهم عبر مبادرة "إجازة مبكرة"، كما أطلقت نظام التعلم عن بعد لتتحول الإمارات لنموذج فريد في التعامل مع أزمة كورونا.

