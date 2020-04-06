حريق في مخزن قطع غيار سيارات بطنطا (صور)

شهدت منطقة قحافة التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، نشوب حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بجوار منطقة المقابر.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار السيارات بمنطقة قحافة.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وإن كانت مدبرة من عدمه مع سرعة إرسال إدارة البحث الجنائي لبيان أسباب الحريق وإن كان متعمدا من عدمه.