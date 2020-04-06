ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس غينيا تطورات انتشار كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، هاتفيا، مع رئيس غينيا، ألفا كوندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين، بحثا خلال الاتصال، تطورات انتشار فيروس "كورونا" على الساحة الدولية بشكل عام وفي إفريقيا بوجه خاص، وسبل تفعيل المواجهة الدولية الجماعية له وجراءات البلدين للتصدي لهذا الفيروس وتنسيق التعاون بينهما.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجهود غينيا في التعامل مع الفيروس، معربا عن تمنياته لشعب غينيا وشعوب العالم كله السلامة، وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر خاصة على المستوى الإنساني والحفاظ على الأرواح البشرية.من جانبه، أشاد رئيس غينيا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده.