سعفان للعمالة غير المنتظمة: «انتظروا رسائل على هواتفكم لاستلام المنحة»

علق وزير القوى العمالة محمد سعفان، على تجمع العديد من المواطنين من العمالة غير المنتظمة، اليوم، أمام بعض البنوك لاستلام منحة الـ 500 جنيه التي أعلنت عنها الدولة، قائلا: "الدولة عندما تريد أن توجه رسالة للمواطنين بشأن هذه المنحة، فإنها ستسلك كل السبل والوسائل للوصول إلى المواطنين، وعلى رأسهم الإعلام، ولكنها لن ترسل لهم هذه الرسالة عبر أشخاص مجهولة الهوية".وأشار في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الوزارة سترسل لكل شخص سجل اسمه عبر موقع الوزارة للحصول على هذه المنحة، رسالة عبر هواتفهم المحمولة لتحديد أماكن صرف هذه المنحة.وأشار إلى أن الدولة ستحرص على توزيع الأعداد على أماكن متفرقة لمنع التجمعات الضخمة، وحرصا على كرامة المواطن المصري.وتابع أن هذه المنحة ستكلف الدولة تقريبا على مدار الثلاثة أشهر التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها خلال هذه المدة، ما يقارب من مليار ونصف جنيه.