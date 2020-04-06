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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«رجب» يشن حملة ليلية لتعقيم وتطهير مدينة دمياط (صور)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:40 م
محمد رجب دمياط
محمد رجب دمياط
علا العلاف
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شن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، حملة ليلية بالتعاون مع إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بمدينة دمياط الجديدة، لتطهير وتعقيم الشوارع وصناديق القمامة بجميع أحياء المدينة، وكذلك موقف سيارات المدينة، والأسواق التجارية، والمؤسسات العامة بالمدينة يوميا، حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها من هذا الوباء المنتشر.

وعلى جانب آخر ولمواجهة الفيروس، ناشد "رئيس الجهاز" سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس، ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد Covid_19.

يأتي هذا ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقرارات الصادرة عن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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