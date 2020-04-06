الأنبا إسحق يترأس اجتماع كهنة طما عبر البث المباشر
الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:37 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
ترأس الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما في محافظة سوهاج، أمس اجتماع كهنة الإيبارشية عبر البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية للإيبارشية بموقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار حرص الإيبارشية على التواصل مع الآباء الكهنة، للحد من التجمعات عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية، للوقاية من فيروس كورونا.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد
يأتي ذلك في إطار حرص الإيبارشية على التواصل مع الآباء الكهنة، للحد من التجمعات عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية، للوقاية من فيروس كورونا.
وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة. شاهد