بعد قليل.. إيناس عبد الدايم تعزف والكينج يغني على قناة «الثقافة» على يوتيوب

جرعة إبداعية مميزة تبثها وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب في التاسعة مساء اليوم الإثنين، حيث تعرض القناة حفلا للفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس - Cairo Steps" بقيادة مؤسسه الموسيقار "باسم درويش"، يشارك خلاله نخبة من النجوم كضيوف شرف؛ وهم عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، الكينج محمد منير، المنشدان علي الهلباوي - الشيخ إيهاب يونس، المرنمة مونيكا جورج.يتضمن برنامج الحفل مزيجا من الأساليب الموسيقية المتنوعة التي تجمع الموسيقى المصرية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان.يعقب الحفل، العرض المسرحي "هبوط اضطراري" صياغة وإخراج خالد جلال.. والذي يحكي في لوحات كوميدية مرتجلة عن مرحلة ما بعد انهيار الحضارات بسبب تدني المنظومات الأخلاقية والعلمية وسيطرة المادة على أوجه الحياة المختلفة.