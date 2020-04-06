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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني شاكر: الراحل صلاح فايز له فضل كبير على فناني جيلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:37 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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قال الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن الشاعر الغنائي الراحل صلاح فايز، صاحب فضل كبير على عدد كبير من فناني جيله، وهو أحدهم.

وتابع شاكر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه برحيل صلاح فايز، خسرت الأغنية المصرية أحد أبرز أعمدتها، وخاصة الأغنية الكلاسيكية، مؤكدا، أن إبداعات صلاح فايز شكلت جزءا مهما من تاريخ الأغنية فى مصر والمنطقة العربية، وأعماله خلدتها أصوات كبار المطربين.

كان الموت قد غيب الشاعر الكبير صلاح فايز، أول أمس عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، وهو يعتبر من أعمدة الأغنية المصرية، وتعاون في العديد من الأغنيات الناجحة مع كبار المطربين أمثال محمد فوزي وشادية ومحرم فؤاد وسعاد محمد وهاني شاكر وسميرة سعيد وعمر فتحي.

ومن أشهر أعماله أغنيات "تسمحلي، ببساطة كده، قالوا إحلويتي، في الركن البعيد الهادي، أنا وأنت، واحشني، يا والدي، بكره بعيد، بارسم لك صور" للمطربة أنغام، وأغنية الحب الحقيقي للفنانة شادية، وأغنية وحشتني للفنانة سعاد محمد، وأغنية بعد بيتنا ببيت كمان للفنان محمد فوزي، وأغنية غدارين للفنان محرم فؤاد، وأغنية انتهينا من العتاب للمطربة أصالة نصري، كما قدم للفنانة سميرة سعيد ثلاث أغنيات هي وأما مالي، يا ليالي، يا مالكي، وأغنية كده برضو ياقمر للفنان هاني شاكر.

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