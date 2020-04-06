ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس قرغيزستان جهود مكافحة كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، هاتفيا مع رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين ناقشا - خلال الاتصال - الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وإمكانات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات البلدين والجهات المعنية في مواجهته.وأكد الشيخ محمد بن زايد، تعاون بلاده وتضامنها مع قرغيزستان ودول العالم في مواجهة "كورونا".من جانبه.. شدد رئيس قرغيزستان على حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم.