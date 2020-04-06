أحمد موسى: أزمة كورونا أظهرت لنا طابور سادس وسابع للإخوان

دعا الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه للتدوين على هاشتاج مصر تقود العالم الذي تصدر موقع التدوينات المصغرة "تويتر".وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تقود العالم هاشتاج يزعل حد؟ مفروض ميزعلش لكننا نجد هجمة إرهابية من الإخوان".وأضاف: "أزمة فيروس كورونا كشفت لنا أن هناك طابورا سادسا وسابعا للإخوان، يقولون أنا مش إخوان لكنهم يخدمون أهداف الإخوان".من ناحية أخرى، تراجع موسى عن تصريحه أمس بأن الطائرة العائدة من نيويووك كان عليها 10 أو 7 عناصر من الإخوان، قائلا: "ثبت إن مفيش حد، مصدر أمني أكد أن مفيش أي حاجة، وإن مشكلة أحد الركاب كان عايز حاجة معينة".