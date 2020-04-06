باكستان تدعو إلى التعاون الإقليمى لمكافحة كورونا



من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، فيلاديمير نوروف، تعاون منظمته الكامل لتنسيق الجهود الإقليمية لمحاربة الوباء العالمي.



وفي سياق آخر، قال وزير الدولة للشئون البرلمانية الباكستاني، علي محمد خان، إن حكومة حزب الإنصاف تتخذ كافة الخطوات الممكنة للسيطرة على وباء كورونا في البلاد.



وجاءت تصريحات علي محمد خان في حديثه مع قناة تليفزيونية محلية، اليوم، حيث حث كافة شرائح المجتمع على لعب الدور الفعال لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، ودعا الناس إلى اتخاذ التدابير الوقائية لحمايتهم من الفيروس القاتل.



كما أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فواد حسين شودري، أن الحكومة ستبدأ تصنيع جهاز التنفس الصناعي في غضون ثلاثة أسابيع.



وجاءت تصريحات فواد حسين شودري في حديثه مع قناة تليفزيونية محلية اليوم، حيث قال: "إننا نجحنا في صنع جهاز التنفس الصناعي في البلاد"، مضيفا أن جهاز التنفس الصناعي يعد هاما للمستشفيات للتعامل مع وباء فيروس كورونا، وأكد ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وأكد وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني، أسد عمر، أن الإغلاق في المدن يساعد في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.



وقال عمر- في حديثه للصحفيين في مركز العملية والقيادة الوطني حول وباء فيروس كورونا في إسلام آباد- إن الحكومة توفر كافة المعدات الطبية اللازمة للمستشفيات لتسهيل مرضى المصابين بفيروس كورونا.



وأضاف أنه يمكن التغلب على الوباء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن الإغلاق له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، لكنه يساعد بشكل فعال للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد صادق سنجراني، عن حزنه العميق على خسائر الأرواح بسبب وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.



وأوضح سنجراني، في رسالة وجهها إلى رؤساء حكومات الدول المختلفة لتقديم التضامن باسم البرلمان والشعب الباكستاني، أن الشعب الباكستاني يقف إلى جانب الدول التي تواجه وباء كورونا حاليا، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين.



من جهة أخرى، قالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام، فردوس عاشق، إن برنامج المقدم من قبل الحكومة للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا، سيساعد في حل المشاكل الاقتصادية للفئات الضعيفة من المجتمع في البلاد.



وأوضحت، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، أنه بموجب البرنامج سيتم توزيع نحو 144 مليار روبية بين 12 مليون أسرة محتاجة.



وأشار المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة، الدكتور ظفر ميرزا، إلى أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وقال ميرزا- في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم- إن باكستان تحت قيادة رئيس الوزراء، عمران خان ستبرز، كبلد قوي في الحرب ضد وباء فيروس كورونا.



وأكد السفير الياباني لدى باكستان، "كونينوري ماتسودا"، استعداد بلاده لتوفير المساعدة والخبرة لباكستان في الأوقات العصيبة.



وأشار ماتسودا- خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية الدكتور عبد الحفيظ شيخ في مكتبه بعاصمة إسلام آباد اليوم- إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة اليابانية للتغلب على فيروس كورونا الجديد.



من جانبه أعرب الدكتور عبدالحفيظ شيخ عن تقديره لجهود الحكومة اليابانية للقضاء على الفيروس القاتل.

أجرى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، فيلاديمير نوروف، حيث ناقشا خلاله الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والسبل لتعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع الوباء العالميوأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن قريشي أطلع نوروف على إجراءات بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا إلى تعزيز قدرات البحث والتعاون على المستوى الإقليمي، وذلك التنسيق الفعال في منع انتشار الوباء وفي جهود الإغاثة.وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى اقتراح بلاده لإعادة جدولة الديون للدول النامية، نظرا إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بسبب التباطؤ الاقتصادي إثر تفشي فيروس كورونا.