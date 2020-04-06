ميركل ترفض تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية لمواجهة كورونا

رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية المتعلقة بالحد من فيروس كورونا، مشددة في كلمتها المتلفزة اليوم الاثنين على انه لن يتم تحديد موعد لتخفيف القيود الاجتماعية.وقالت: "هذا ليس اليوم الذى سنحدد فيه ذلك"، لافتة إلى تقرير معهد روبرت كوخ، الذي أكد أن عدد الإصابات في ألمانيا ينخفض ​​قليلًا، والمنحنى يسير على نحو غير مقلق، مؤكدة على الالتزام بالقيود حتى 19 أبريل.وأضافت أنه قد تكون إجابتها مخيبة للآمال بشأن تخفيف القيود، لكنه يتعين على البلاد "تخفيض عدد الإصابات حتى التأكد من عدم إرهاق النظام الصحي كما سيكون هناك مجموعة من المعايير التي يجب تقييمها قبل اتخاذ قرار كهذا"، موضحة أن الحكومة تفكر بشكل مكثف في تخفيف القيود، "وسينطوي الأمر على اتخاذ نهج تدريجي خطوة بعد بخطوة" ولكن ليس الآن.وأشارت ميركل: "أسوأ ما في الأمر هو أن تقوم بتخفيف الاجراءات والقيود ثم تضطر للتراجع عندما يكون هناك المزيد من الوفيات والمصابين"، مؤكده أنه بمجرد أن يسمح الوضع الصحي، ستعود الحياة العامة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الأزمة، لكن يجب دائمًا مراقبة ما إذا كانت حياة البشر في خطر لاتخاذ كل التدابير للحفاظ على حياتهم.وجددت ميركل شكرها للمواطنين لأن الكثير من الناس التزموا "بهذه القواعد الصعبة للغاية" وبالتبعية أنقذوا ارواح الكثيرين.