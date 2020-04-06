اقتصار زيارة كنيسة القيامة بالقدس فى سبت النور على القيادات الكنسية

شارك الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة والشرق الأدنى، في اجتماع داخل دير القديس الأنبا أنطونيوس في القدس، وذلك لمناقشة ترتيبات عيد القيامة ويوم سبت النور الذي يسبقه بيوم.وقررت حكومة إسرائيل ووزير الأمن الداخلي فتح كنيسة القيامة يوم سبت النور فقط لشخصين من كل كنيسة "تقتصر على رأس الكنيسة وراهب فقط لا غير"، والذي يوافق يوم 18 من إبريل الجاري.وأعلنت إيبارشية القدس أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات الرّسميّة؛ كأحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة بسبب وباء "كورونا".