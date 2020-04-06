الوفد: الحكومة لا تخفى شيئًا فى أزمة كورونا وعلى المواطنين الالتزام

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الدولة لا تخفي شيئًا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وانتشاره داخل مصر.وأوضح قوطة، في بيان، اليوم، أن الحكومة المصرية شأنها شأن أي حكومة أخرى ليس من مصلحتها إخفاء حقيقة الأوضاع لديها أو التكتم على أي معلومات فيما يتعلق بأعداد الإصابات أو الوفيات نتيجة كورونا.وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على أن جهود الحكومة ووزارة الصحة تأتي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي تتابع الوضع الصحي في جميع دول العالم المسجلة للإصابات، ولن تساعد في التكتم على أي معلومات بشأن مصر تحديدا.وتابع المهندس حمدي قوطة: "أزمة فيروس كورونا هي الأزمة الأكبر التي تعاملت معها الحكومة الحالية بالشكل المناسب فيما يتعلق بالإعلان عن الإصابات الجديدة أو الوفيات أو المتعافين من خلال مؤتمر يومي بهذه الأرقام أو من خلال الإجراءات الاحترازية التي هدفت في المقام الأولى إلى حماية أرواح المواطنين".وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، إلى ضرورة اتباع التعليمات الحكومية الصادرة والتي تتوافق مع توجيهات منظمة الصحة العالمية وما اتخذته جميع الدول من إجراءات حازمة لمواجهة كورونا، حفاظًا على أرواح الموطنين وهذه المسئولية المجتمعية ملقاة على عاتق المواطن وليس الدولة وحدها.