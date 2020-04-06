الكويت تمدد حظر التجول الجزئى لـ6 صباحا وعزل منطقتين

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا، بتمديد فترة حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بدلا من الرابعة صباحا؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي ترأسها رئيس مجلس الوزارء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إنه تم عزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ بشكل كلي، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية.