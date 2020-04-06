«أمهات مصر»: نعمل على المساعدة في التوعية للوقاية من كورونا

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن دور الاتحاد لا يقتصر فقط على المشاركة في النهوض بالعملية التعليمية، ولكن له دور توعوي صحي كبير للأمهات والطلاب على مدار السنة.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن اتحاد أمهات مصر، حريص دائما على التوعية والاهتمام بالمبادرات الرئاسية مثل "حملة 100 مليون صحة، الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين الطلاب"، وحث الأمهات على الذهاب والكشف والمتابعة، والاهتمام بصحة المرأة لأنها أساس الأسرة.ولفتت عبير، النظر على الدور الذي يقوم به اتحاد أمهات مصر بالتوعية المستمرة من انتشار العدوى بفيروس كورونا وكيفية الوقاية بدءا من الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب وكيفية الغسل الصحيح للأيدي، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتشر بين الأمهات، تحت إشراف دكتورة أحلام حنفي رئيسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، مع الالتزام بالتوعية من مصادر موثوقة كمنظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة المصرية.كما دعت مؤسس "أمهات مصر" خلال الأسابيع الماضية الأمهات وطلاب المدارس والجامعات، بدعم مبادرة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالتبرع ولو بالقليل لتخفيض قوائم الانتظار بمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان.وناشدت عبير، الأمهات والطلاب في هذه الفترة بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم عن طريق القنوات التعليمية، وبنك المعرفة للتقليل من التجمعات وعدم تعرضهم للخطر، للحد من طرق انتقال العدوى وهي من أهم خطوة من سلسلة العدوى بالفيروس.وأكدت عبير، أهمية دور المرأة للحفاظ على صحة المجتمع، وأن دورها محوري للخروج من الأزمة.