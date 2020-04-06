ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و13 سفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الإثنين- أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت ٣٠٠٠ طن مولاس و25600 طن يوريا و7122 طن رمل و2500 طن فوسفات و2100 طن فول صب، مشيرة إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 1127 طن خشب زان و8050 طن خردة و1630 طن حديد و6626 طن قمح و9480 طن ذرة و3500 طن ابلاكاش.‎وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 749 حاوية مكافئة منها 109 حاويات مكافئة بحمولة إجمالية 3292 طنا تشمل فواكه وخضروات يتم تصديرها إلى كل من الأردن والأمارات وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.وبلغ عدد الحاويات الواردة 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2749 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172814 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142088 طنا.وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2139 شاحنة منها 689 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38153 من البضائع العامة٠