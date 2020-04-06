رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:12 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
طباعة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و13 سفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الإثنين- أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت ٣٠٠٠ طن مولاس و25600 طن يوريا و7122 طن رمل و2500 طن فوسفات و2100 طن فول صب، مشيرة إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 1127 طن خشب زان و8050 طن خردة و1630 طن حديد و6626 طن قمح و9480 طن ذرة و3500 طن ابلاكاش.‎

وأوضحت أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 749 حاوية مكافئة منها 109 حاويات مكافئة بحمولة إجمالية 3292 طنا تشمل فواكه وخضروات يتم تصديرها إلى كل من الأردن والأمارات وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 381 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2749 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172814 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142088 طنا.

وقد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2139 شاحنة منها 689 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38153 من البضائع العامة٠

موضوعات متعلقة

أحمد موسى لـ 10 قادمين من الخارج ينتمون للإخوان: ادفعوا مصاريف الحجر

الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

عزل 5 منازل في قرية «بولين» بالبحيرة لمنع انتشار كورونا

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

14 مصابا بانقلاب ميكروباص في الإسكندرية

الحكومة تنفي اتخاذ حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ5373 والإصابات 51608

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوب.. الدعاء المستحب في منتصف شعبان

النمسا تعلن عدم إقامة فعاليات رياضية بحضور جماهير حتى نهاية يونيو

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب: إتاحة سلسلة أدباء القرن العشرين «أون لاين»

الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»

وزيرة الثقافة تنعى المايسترو إبراهيم الراديو «شيخ الموزعين»

الأربعاء.. الشيطي يناقش«صخرة هليوبوليس» بالنيل الثقافية