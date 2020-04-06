عودة أولى رحلات المواطنين العالقين إلى الإمارات

وصلت إلى مطار دبي الدولي اليوم، أول مجموعة من المواطنين الإماراتيين العالقين في الخارج، فيما بلغ عددهم 42 من المواطنين وعائلاتهم ممن تواجدوا في بريطانيا بهدف الدراسة أو لتلقي العلاج ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأكد طيران الإمارات استعداده الكامل لنقل الراغبين في العودة إلى الإمارات، بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها.وتأتي هذه الرحلة في أعقاب حصول طيران الإمارات على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات محدودة إلى جهات معينة وهو ما تم البدء في تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد، في حين ستساهم تلك الرحلات أيضا في نقل بعض الركاب إلى تلك الوجهات التي ستشمل كلا من:- هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.وكان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قد صرح مؤخرًا بأن طيران الإمارات ستقوم بإعادة المواطنين مجانًا على متن أي من رحلاتها المحدودة التي بدأت بتشغيلها من دبي.