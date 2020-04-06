المكتبة الرقمية study.ekb.. بخطوات بسيطة كيفية الدخول وطريقة عمل المشروع البحثي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد 5-4-2020، عن خطوات عمل البحث على المكتبة الرقمية study.ekb وقام الطلاب بالحصول على الكود الخاص بهم بالبحث وبدأ الكثير من الطلاب في التوافد على الدخول للمكتبة الرقمية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بالخطوات كيفية الدخول على المكتبة الرقمية study.ekb





- الخطوة الأولى فتح المكتبة الرقمية من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه التربية والتعليم من هنا ( الرابط الرسمي





- الخطوة الثانية قم بتحديد الصف الدراسي.

- اختيار المادة العلمية.

- ثم تنقر على أيقونة إبدأ.

- وتختار نوع المحتوى سواء مصور أو مرئي أو نصي أو اختبار.





بنك المعرفة المصري EKB





ووفرت وزارة التربية والتعليم مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم أن هذه المكتبة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.





رابط وزارة التربية والتعليم الإطلاع عليها من خلال الرابط: study.ekg





في تصريحات رسمية له صادره من المكتب الإعلامي للوزارة كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تفاصيل هذه المكتبه قائلا إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





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واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.





وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) له الإسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.