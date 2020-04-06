نادي القضاة: لا إصابات بين الأعضاء ووكلاء النيابة بكورونا

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة لم تتلق بفضل الله تعالى أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد.وأكد نادي القضاة أنه بشأن ما يتم تداوله كذبا في بعض المواقع الإخبارية بوجود إصابة لأحد وكلاء النائب العام فإننا نؤكد عدم صحة هذه الشائعات المضللة.ويطالب مجلس إدارة نادي القضاة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تحري الدقة في نشر أية أخبار خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد وعدم الانصياع خلف المواقع المغرضة التي تسعى لنشر الأكاذيب للإثارة والبلبلة وزعزعة الثقة في أمن واستقرار الدولة المصرية والتثبت من الخبر من مصادره الرسمية قبل نشره.