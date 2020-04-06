إحالة 4 للجنايات بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الاثنين، بإحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالحشيش المخدر بدائرة القسم، عثر بحوزتهم على 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة القسم.كانت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالأميرية اشتبهت في 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة نقل وتبين أن كلا من "أحمد. ي، عاطل"، و"عبدالرحمن. ط، عاطل"، و"محمود. س، عاطل"، و"خميس. ص، عاطل"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه و٣ هواتف محمول.وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.