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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة للدستور.. إزالة الأسواق المخالفة بمنيا القمح فى الشرقية (صور)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:00 م
إزالة الأسواق
إزالة الأسواق
رضوى عبد الغني
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رغم التحذيرات القوية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، إلا أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين لا تستشعر خطورة الأمر، مما يتطلب معه تدخل فوري من قبل المسئولين لإجبارهم على تنفيذ إجراءات الحيطة والحذر.

ورصدت "الدستور"، اليوم، تجمعات كبيرة لمواطنين بشارع سعد زغلول بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، في سوق القرية الأسبوعي المقرر إقامته كل يوم إثنين، في ظل توجيهات الدولة بمنع إقامة الأسواق، كما رصدت زحاما شديدا وتكدسا اليوم بشارع سعد زغلول والقيسارية، مما دفعنا للتواصل مع وزارة التنمية المحلية، وأصدر اللواء محمود شعراوي توجيهاته لمحافظ الشرقية، وتم فض السوق.

وقاد حسين الجارحي رئيس مجلس مدينة منيا القمح، حملة أمنية وقام بفض الأسواق والشوارع كما وجه المواطنين بضرورة توخي الحذر.

وشارع سعد زغلول أحد أكبر شوارع مركز منيا القمح بالشرقية ويقام فيه سوق أسبوعي كل اثنين.

أما شارع القيسارية فهو سوق دائمة ويتردد عليه أغلب سكان القرى المجاورة للمدينة.
إزالة الأسواق
إزالة الأسواق
إزالة الأسواق
استجابة للدستور.. إزالة الأسواق المخالفة بمنيا القمح فى الشرقية (صور)
استجابة للدستور.. إزالة الأسواق المخالفة بمنيا القمح فى الشرقية (صور)
إزالة الأسواق
إزالة الأسواق
إزالة الأسواق
استجابة للدستور.. إزالة الأسواق المخالفة بمنيا القمح فى الشرقية (صور)
استجابة للدستور.. إزالة الأسواق المخالفة بمنيا القمح فى الشرقية (صور)

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