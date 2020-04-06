الأربعاء.. مناقشة «مدينة العزلة» لـ أحمد صابر بـ«النيل الثقافية»

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل الروائي أحمد صابر، للحديث حول روايته "مدينة العزلة"، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات" والذي يذاع في تمام الواحدة والنصف ظهرا على شاشة النيل الثقافية.وأحمد صابر، كاتب شاب، نشر روايته الأولى "حياة رجل ميت" بالدار المصرية اللبنانية بعد فوزه بالجائزة الأولى في ورشة الكتابة التي نظمتها الدار عام 2017.أما عن "مدينة العزلة" فهي روايته الثانية الصادرة عن دار المرايا، ويشيد صابر أركان مدينته من الخيال المحض، يضفر الحكاية تلو الأخرى، مكونا عالما عجائبيا بامتياز، هناك في مدينة العزلة، ينتشر وباء الوحدة، ويتحول فيها ساكنوها إلى مجرد أرقام بلا أسماء، بعد حقنهم بدواء اخترعه طبيب مجنون يساعد على فقدان الذاكرة.