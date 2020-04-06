«بيطري الأقصر» يواصل تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، هذا فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير الطب البيطري، أن الحملات تضمنت تعقيم قسم شرطة الأقصر، قسم تعيينات الجيش بمنشأة العماري، مستودع إمداد المياه للجيش بمحافظة الأقصر، محيط مبنى ديوان عام المحافظة والشوارع المحيطة، الكورنيش، فرع بنك مصر والشوارع المحيطة وماكينات الصرف، والنصب التذكاري للشهداء، فرع البنك الأهلي بالأقصر والشوارع المحيطة به.وكذلك الأماكن المخصصة لانتظار للمواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف، المدرسة الثانوية العسكرية، ومعسكر قوات الأمن المركزي بالقرنة.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.