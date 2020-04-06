نرمين جاد تشيد بتعيين «مدينة» رئيسًا للجنة العامة للوفد القليوبية

أشادت نرمين جاد، نائبة رئيسة اللجنة العامة للمرأة لحزب الوفد بالقليوبية، والمسئولة عن نشاط المرأة بالعاصمة بنها، بجميع قرارات المستشار رئيس الوفد والتي تصب في مصلحة الوفد والوطن، وآخرها تعيين النائب الوفدي محمد مدينة رئيسا للجنة العامة بالقليوبية.وأثنت جاد على الدور الوطني الذي يلعبه رئيس الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة، في الوقوف بجانب الدولة المصرية.وبحسب مصادر؛ شهد حزب الوفد خلافات بين أعضاء اللجنة العامة بمحافظة القليوبية بعد تكليف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، النائب محمد مدينة برئاسة اللجنة فور استقالة الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا، بسبب رفض رئيس الحزب التدخل والتواصل مع الأجهزة المعنية لمنع هدم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان سرادق أقامه الحزب بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير صرف المرتبات لأصحاب المعاشات منعًا للازدحام ضمن حملة الحزب الإغاثية لمكافحة تفشي جائحة كورونا.