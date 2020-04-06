وزير الإعلام: لا صحة لفرض حظر تجوال شامل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة حتى الآن لم تتخذ أي قرارات بالدخول في المرحلة الثالثة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، أو اتخاذ قرار بالحظر الشامل.وأشار في تصريحات له، إلى أن المجموعة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، سوف تعقد اجتماعا لها غدًا، ومن المقرر أن تتخذ قرارات سوف يتم إعلانها بشكل مباشر للمواطن.وتابع: اللجنة ممثل فيها وزراء الدفاع والصحة والداخلية والتعليم العالي والإعلام والتموين، وتستعرض الموقف الأمني بالتزام المواطنين بالحظر وكفاية المخزون الاستراتيجي من السلع وغيره الكثير، لمتابعة الموقف وتطور الأرقام.وطالب بعدم تصديق الشائعات، والتزام المواطن بإجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس، لافتا: هناك استجابة مقبولة من المواطن للحكومة شعورا منه بالمسئولية.وأكد: تجاوب المواطن يقلق المعادين لمصر ومطلقي الشائعات.