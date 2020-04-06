«برج العرب» يدفع بمنافذ متحركة لبيع السلع لسكان المدينة

أعلن المهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير المنافذ المتحركة البديلة لأسواق المدينة؛ حيث قام جهاز الخدمة الوطنية بتوفير سيارات مخصصة لبيع اللحوم وأخرى لبيع الخضروات والدواجن لتقديم الخدمة داخل أحياء المدينة.وأوضح "رئيس جهاز" أنه فض سوق الأربعاء والجمعة ومنع إقامة أي أسواق أو تجمعات تؤدي إلى تجمع أهالي المدينة تحت أي مسمى، حفاظًا على صحة المواطنين بالاشتراك مع شرطة التعمير وقسم شرطة برج العرب.وأشار إلى أن جهاز المدينة مستمر في التعاون مع كافة أجهزة الدولة؛ لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لأهالي المدينة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس.