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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المغازى: الإصلاح الاقتصادى ساعد فى التعامل مع تداعيات كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:44 م
المهندس يسري المغازي
المهندس يسري المغازي
كريمة أبو زيد
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أشاد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالعديد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي اتخذتها مصر وبجرأة شديدة خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وقال في بيانٍ له اليوم، إن الإصلاح الاقتصادي هو الذي حمى مصر في ظروف وباء كورونا، وهو السبب وراء سر تماسكها ووقفتها الصلبة في وجه الوباء، مؤكدا الإصلاح الاقتصادي سواء فيما يخص دعم الوقود والطاقة أو تحرير سعر الجنيه هو الذي أعطى مرونة في الحركة الاقتصادية للحكومة كما أن خطوات ترشيد الدعم كان لها دور رئيسي في الوقوف أمام الوباء.

ولفت إلى الخطوات الذكية التي تقوم بها الحكومة لمجابهة كورونا سواء في تعزيز إجراءات العزل أو فرض حظر التجول، كما أن الجهود الطبية الهائلة التي تبذلها وزارة الصحة على مدار الساعة يعترف بها العالم كله وينعكس صداها في الشارع المصري.

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