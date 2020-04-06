أسوان الجامعى: عدد المخالطين لحالة كورونا 38 من الأطباء والتمريض

أعلنت إدارة مستشفى أسوان الجامعى، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أنه ليس هناك حالات اشتباه بالمستشفى بالإصابة بفيروس كورونا، ولكن يوجد مخالطين، موضحة أن عددهم 38، منهم 33 تمريض، و5 أطباء، وتم عزلهم باحدي استراحات الجامعة.جاء وذلك بعد اكتشاف دخول حالة مصابة بكورونا لمدة 24 ساعة قبل وفاتها أثناء نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة.وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أنه بعد اتخاذ قرار تعليق العمل بالاستقبال العام بالمستشفي الجامعي لمدة 24 ساعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمخالطين للمريضة المصابة بفيروس كورونا، وتم عزلهم وتحويلهم إلى أماكن خاصة معقمة لحين الانتهاء من فترة الحضانة وظهور نتائج التحاليل الخاصة، وذلك حرصًا علي سلامتهم والعمل علي منع نقل العدوي إلى غيرهم.يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها إدارة الجامعة والمستشفى الجامعي بأسوان.