برلماني يشيد بدور مصر الريادي لمساعدة دول العالم لمواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالدور الريادي الذي تقوم بها مصر لمساعدة دول العالم في التصدي لوباء كورونا وبخاصة المنكوبة منها، منوها بالمساعدات التي قدمتها مصر للصين ثم بعد ذلك لإيطاليا في عز أزمة الوباء، وهو ما أظهر ريادة مصرية حقيقية ودور عالمي مشرف.وأشاد في بيان له اليوم، بالترحيب الإيطالي البالغ بالمساعدات المصرية التي وصلت روما وهو ما كان له أبلغ الأثر على الشعب الإيطالي، مشددا أن مصر لم تدخر جهدا سواء في الداخل أو الخارج للتصدي لوباء كورونا، باعتباره يمثل تهديدا عالميا فادحا وخطرا محدقا، لافتا إلى أن وعى مصر بالوباء هو ما قلل لدينا وبفضل الله ظهور إصابات كثيرة حتى اللحظة، وأن الإصابات بكورونا في مصر لا تزال في حدود الأمان.