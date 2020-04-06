التعليم: من لا يتقدم بالمشروع البحثى يخوض دور ثانِ (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا مهمًا وعاجلا، بشأن مشروع البحث، والذي تم تعميمه على المديريات التعليمية يوم ٥ أبريل لعام ٢٠٢٠.وقالت الوزارة في القرار الرسمي، إن الطالب الذي لم يتقدم بالمشروع البحثي في الموعد المحدد يكون له دور ثاني يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة له، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.ونرصد أبرز 5 معلومات عن المشروع البحثي:- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).- يقوم بعمل البحث خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بما يتناسب مع أعمارهم.- عناصر المشروع البحثي تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب"- يكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.وأضافت الوزارة في خطابها أن كل مدرسة تقوم بتصميم وإدارة ومتابعة المشاريع البحثية الخاصة بطلابها والاسترشاد بمعايير المشروعات البحثية التي تعلنها الوزارة، ويتم تسليم النتيجة إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها وللمدرسة استخدام المنصة الخاصة بها.