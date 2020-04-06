مصطفى حجاج يحيي حفله «اللايف» الخميس

يستعد النجم مصطفى حجاج لإحياء الحفل اللايف الأول له عبر المنصات الرقمية، ضمن مشروع "الحفلة" الذي أطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، والذي يحييه عدد من النجوم على موقع يوتيوب.ويحيى مصطفى حجاج الحفل الأول ضمن حفلات مشروع "الحفلة" يوم الخميس ٩ أبريل في تمام الساعة العاشرة مساء، بحضور كامل فرقته الموسيقية للاستمتاع بمزيكا لايف في الحفل الأول لحجاج عبر الانترنت.واشتهر مصطفى حجاج بعدد من الأغنيات منها يا بتاع النعناع، وخطوة التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا وأصبحت تغني من قبل عدد من المطربين في الحفلات الكبيرة لهم.