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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الفن من البلكونة».. «الشباب» تطلق مبادرة منزلية للمواهب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:03 م
الدكتور محمد فوزى
الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة،
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الفن والموسيقى لغة التواصل العالمية فى ظل الأجواء التي يعيشها العالم كله.

وأضاف الدكتور محمد فوزى خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن الوزارة أطلقت مبادرة "الفن من البلكونة" وهي مبادرة تحث المواهب الفنية للتفاعل الفنى والثقافى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بعدة مبادرات كثيرة جدًا على المستوى الاجتماعى والثقافى والرياضى، لافتًا إلى أن مبادرة "الفن من البلكونة" تحث الشعب المصرى على الجلوس فى المنزل واتباع تعليمات الحجر الصحي المنزلي، لافتا إلى أن المبادرة تشارك بالأغانى الوطنية.

وأكد أن الشعب المصري هو شعب أصيل يقف بجانب وطنه ويلتزم بكل التعليمات لمواجهة فيروس كورونا والهدف منها نشر البهجة بين الناس والمساهمة المجتمعية التي تشارك بها وزارة الشباب والرياضة للمجتمع المصرى.

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