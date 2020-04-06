حملة لتطهير «الصف» من الذباب والناموس (صور)

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من عدد من أهالي قري مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس على المنازل، وتراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القري.ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الفور بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القري محل الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القري ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على أي حشرات موجودة بالقرى خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكاوى المواطنين.كما طالب الوزير شعراوي، بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة في بعض الشوارع خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين.