استمرار حملات التفتيش على مخابز وأسواق سفاجا

أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، استمرار حملات التفتيش على المخابز والأسواق في كافة الأحياء بشكل منتظم بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة التموين على المخابز البلدية؛ للوقوف على مدى التزام المخابز بالوزن القانوني للرغيف.وأوضحت المغربي، في بيان اليوم الإثنين: أنه تم المرور على 5 مخابز في مناطق الأشغال وسفاجا البلد للتفتيش، أسفرت عن تحرير 3 محاضر نقص أوزان في ثلاث مخابز.وشددت على استمرار جهود الرقابة التموينية والحملات المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطنين.