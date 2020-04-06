«وفد أسيوط» يطالب بتخصيص مستشفيات العزل خارج الكتلة السكنية

طالب الدكتور محمد بركات، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنه العامة بأسيوط، وصلاح العرينى رئيس اللجنة العامة للوفد بأبوتيج، بتخصيص مستشفيات العزل خارج القطر السكنى، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى أبوتيج للعزل أصبح أكبر مركز بالمحافظة بلا مستشفى، وأصبح أقرب مستشفى للمركز تبعد مسافة عشرات الكيلومترات.وقال العرينى، إن توزيع المستشفيات يراعى التعداد السكانى والكتلة السكانية والبعد الجغرافى بين السكان والمستشفى، حيث تقع المستشفى المخصصة للعزل وسط كتلة سكنية ويحيط بها ثلاثة مدارس الثانوية بنين والتجارة الثانوية والثانوي الصناعي، ويوجد أيضا أبراج وعمارات سكنية حول المستشفى.وأضاف أنه خوفا من تفشى الوباء بالمركز فإنه يطالب المسؤولين بأن تكون مستشفيات العزل خارج القطر السكنى، وذلك بناء على شكاوى مواطنى مركز أبوتيج.