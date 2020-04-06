محاكمة 3 عاطلين سرقوا شقة بالأميرية

امرت نيابة الأميرية اليوم الاثنين، بإحالة 3 عاطلين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية.كان قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، قد تلقي بلاغا من "هـ.ا"، ربة منزل، تفيد فيه بأنها فور عودتها من الخارج اكتشفت وجود كسر بباب الشقة، وسرقة مبلغ مالي 2000 جنيه وهاتفي محمول وتابلت وجهاز لاب توب من داخل الشقة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمسكنها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "إ. ا"،و "ح. ط"، و"إ.م" عاطلين، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.