عضو بالصناعات المعدنية: لن نتخلى عن عمالنا في هذه الأزمة

أكد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، أنه لن يتخلى عن عماله وموظفيه خلال الفترة الحالية التي تشهد تراجعا كبيرا في الأعمال بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضاف محمد الجارحي، في تصريحات له اليوم: "دورنا كرجال أعمال هو طمأنة العاملين لدينا بعد كل هذه السنوات من الإخلاص والتفاني في العمل ولن يكون نصيبهم منا التخلي عنهم في هذه الظروف".وأكد الجارحي أن التصريحات الأخيرة لبعض رجال الأعمال غير موفقة تماما في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تكاتف وتعاضد جميع الأطرف وأولهم رجال الأعمال والقادرين والذين أدعوهم للحفاظ على العمال والموظفين وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والإنسانية.وقال الجارحي، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد في كل الوقت على ان الأولوية للمواطن والشباب وعليه لن تكون أولويتنا المادة.