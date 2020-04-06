«محامين شمال القاهرة» تخصص مكتبا بمحكمة مصر الجديدة لخدمة أعضائها

أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، اليوم الإثنين، تخصيص مكتب لخدمة أعضائها، بالدور الأرضي بمحكمة مصر الجديدة المبنى القديم.وقال نادر نوري وكيل النقابة الفرعية، إن تخصيص ذلك المكتب جاء تيسيرا على المحامين، مشيرًا إلى أن ذلك يساعدهم في سداد قيمة التجديد السنوي والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية بكل سهولة ويسر.وأضاف "نوري"، خلال تصريحات له، أن المكتب يقوم باستلام قيمة التجديد السنوي والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، ويعمل على إنهائها وسدادها بخزينة النقابة العامة بالشروط والتعليمات المقررة لذلك.