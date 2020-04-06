أبطال مسلسل «قوت القلوب» ضيوف برنامج «عين».. الأربعاء

يحل أبطال مسلسل "قوت القلوب" ضيوفا على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء المقبل.يتحدث الفنان محمد أنور عن المسلسل، واختلافه عن كل الأعمال السابقة له، ثم يتحدث عن استعدادات أعماله الجديدة، وعلاقته بأسرته وحياته الشخصية.أما الفنان فراس سعيد فيروي كواليس دوره في "قوت القلوب"، وفكرة صراع الأجيال بين الأب وابنته. بينما يتحدث الفنان خالد ذكي عن أهمية الدراما الاجتماعية ودوره في المسلسل وعلاقته بالمخرج مجدي أبو عميرة والفنانة رانيا فريد شوقي.يعرض البرنامج أيضا لقاءات مع النجوم الشباب بالمسلسل، منهم: "هايدي رفعت - أحمد كمال أبو رية - غفران محمد - أحمد عنان".مسلسل "قوت القلوب" من بطولة الفنانة ماجدة زكى ويشاركها كل من محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن تكون الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.